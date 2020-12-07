ABD'de Türk gazeteciye saldırı

ABD'nin çeşitli kentlerinde uzun bir süredir Kovid-19 kaynaklı kısıtlamalara karşı protestolar devam ederken, bugün New York'taki protestolar sırasında, AA Kameramanı Elibol, saldırıya uğradı.

KARTI YERE ATARAK KIRDI

Özellikle de basına karşı tutumları ile dikkati çeken protestoculardan biri, Elibol'a yönelerek kolunu bükmeye çalıştı. Daha sonra AA kameramanının basın kartlarından birini çekip koparan gösterici, kartı yere atarak kırdı.

SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI

Elibol polis çağırırken, birçok kişi de göstericiyi engellemeye çalıştı. Göstericiyi gözaltına alan polis, sorgunun ardından kısa süre içinde saldırganı serbest bıraktı.