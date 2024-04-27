  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da küfür cinayeti: Bir kadın sevgilisini öldürdü

İstanbul'da küfür cinayeti: Bir kadın sevgilisini öldürdü

İstanbul Fatih'te 51 yaşındaki bir kadın, birlikte yaşadığı 45 yaşındaki bir kişiyi kendisine küfür ettiği gerekçesiyle sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.

Kaynak: DHA
İstanbul'da küfür cinayeti: Bir kadın sevgilisini öldürdü - Resim: 1
1 / 8
İstanbul'da küfür cinayeti: Bir kadın sevgilisini öldürdü - Resim: 2

Olay, önceki gece saatlerinde Fatih Seyyid Ömer Mahallesi'nde meydana geldi.

2 / 8
İstanbul'da küfür cinayeti: Bir kadın sevgilisini öldürdü - Resim: 3

Z.T. ile F.K. beraber yaşadıkları evde tartışmaya başladı. İdidaya göre daha sonra dışarı çıkan ikili dışarıda da tartışmaya devam ettikleri sırada F.K., Z.T.'a küfür etti.

3 / 8
İstanbul'da küfür cinayeti: Bir kadın sevgilisini öldürdü - Resim: 4

Küfrün ardından Z.T., F.K.'nu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri F.K.'nu hastaneye kaldırdı.

4 / 8