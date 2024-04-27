İstanbul'da küfür cinayeti: Bir kadın sevgilisini öldürdü
İstanbul Fatih'te 51 yaşındaki bir kadın, birlikte yaşadığı 45 yaşındaki bir kişiyi kendisine küfür ettiği gerekçesiyle sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.
Kaynak: DHA
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Olay, önceki gece saatlerinde Fatih Seyyid Ömer Mahallesi'nde meydana geldi.
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Z.T. ile F.K. beraber yaşadıkları evde tartışmaya başladı. İdidaya göre daha sonra dışarı çıkan ikili dışarıda da tartışmaya devam ettikleri sırada F.K., Z.T.'a küfür etti.
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Küfrün ardından Z.T., F.K.'nu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri F.K.'nu hastaneye kaldırdı.
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