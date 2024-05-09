Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuru tarihi açıklandı

Öğretmenlerin 2024 yılı için il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuruyu yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 2024 yılı için il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuruyu yayımladı. Buna göre başvurular 13-17 Mayıs tarihleri arasında sistem üzerinden alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru, www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı. Buna göre başvurular 13-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında sistem üzerinden alınacak. Atamalar ise 22 Mayıs 2024 tarihinde valilikler tarafından gerçekleştirilecek.

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