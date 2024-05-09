  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. Öğretmenlerin beklediği haber geldi: MEB açıkladı, tarihler belli oldu

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuru tarihi açıklandı

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuru tarihi açıklandı
Güncelleme:

Öğretmenlerin 2024 yılı için il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuruyu yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 2024 yılı için il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuruyu yayımladı. Buna göre başvurular 13-17 Mayıs tarihleri arasında sistem üzerinden alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru, www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı. Buna göre başvurular 13-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında sistem üzerinden alınacak. Atamalar ise 22 Mayıs 2024 tarihinde valilikler tarafından gerçekleştirilecek.
#öğretmen

Etiketler meb öğretmenler başvuru başvuru tarihleri il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dev kaya parçaları yola düştü; kamyonet mahsur kaldı Dev kaya parçaları yola düştü; kamyonet mahsur kaldı ''Aklı fikri hep şeyde'' sözleri ile gündem olmuştu: Cem Yılmaz Necla Karahalil aşkı bitti mi? ''Aklı fikri hep şeyde'' sözleri ile gündem olmuştu: Cem Yılmaz Necla Karahalil aşkı bitti mi? Fenomen Merve Taşkın'a şoke eden mesaj: Eşimi test etmek istiyorum Fenomen Merve Taşkın'a şoke eden mesaj: Eşimi test etmek istiyorum iPhone'u bile geride bıraktı: İşte tarihin en çok puan alan telefonları iPhone'u bile geride bıraktı: İşte tarihin en çok puan alan telefonları İki dev şirket daha iflasın eşiğinde... Konkordato talep ettiler İki dev şirket daha iflasın eşiğinde... Konkordato talep ettiler Düğünde rezalet: Gelin erkek çıktı Düğünde rezalet: Gelin erkek çıktı Okullar yarın tatil mi? Resmi açıklama geldi Okullar yarın tatil mi? Resmi açıklama geldi Yasmin Erbil'in son pozlarına sevgilisinden ''Brazilian lolam'' yorumu Yasmin Erbil'in son pozlarına sevgilisinden ''Brazilian lolam'' yorumu Alışveriş sitelerinde satıyorlardı... Binlerce sahte ayakkabı ele geçirildi Alışveriş sitelerinde satıyorlardı... Binlerce sahte ayakkabı ele geçirildi CHP'li Üsküdar Belediyesi, Medipol inşaatını durdurdu CHP'li Üsküdar Belediyesi, Medipol inşaatını durdurdu