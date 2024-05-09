İstanbul'da ekmeğe zam
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İstanbul Ticaret Odası mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla İstanbul’da 200 gram ekmeğin azami fiyatı yüzde 31,25 zamla 10 TL’ye yükseldi.
İstanbul’dan ekmeğe yüzde 31 zam yapıldı. 200 gram ekmeğin azami fiyatı yüzde 8 TL’de 10 TL’ye yükseldi.
Aralık 2023’te ekmek fiyat tarifesi güncellenmiş, 210 gram ekmek için azami fiyat 8 TL olarak belirlenmişti.
İstanbul’da İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO’nun Mayıs ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.
İTO’nun mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla İstanbul’da 200 gram ekmeğin azami fiyatı yüzde 31,25 zamla 10 TL’ye çıkarıldı.
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