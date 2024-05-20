Dolar kıpırdamıyor, altın ve gümüş uçtu

Dolar ve Euro'da yatay seyir devam ederken altın ve gümüş fiyatları yeniden yönünü yukarı çevirdi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli duruşlarını korumaya devam etmesi ve açıklanan verilerden alınan sinyallerle geçen hafta karışık bir seyir izlemişti.

Analistler bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise Fed Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanakları, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamaları, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, İngiltere'de ve Japonya'da enflasyon, dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksinin takip edileceğini belirtti.

Ekonomistler faiz artışı beklemiyor

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Yıl sonu Dolar/TL ve enflasyon beklentisi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketinin Mayıs ayı sonuçlarına göre, yıl sonu Dolar/TL beklentisi 40.01'den 38.78 TL'ye, enflasyon beklentisi ise yüzde 44.16'dan yüzde 43.64 seviyesine geriledi.

Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,23 TL'den başlayan Dolar 32,21 TL'den,

35,01 TL'den başlayan Euro 35,09 TL'den,

40,91 TL'den başlayan Sterlin 40,94 TL'den,

20,77 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,68 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü kapanışta Dolar 32,20 TL'den, Euro 35,00 TL'den, Sterlin 40,90 TL'den, Japon Yeni ise 20,69 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 414 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 449 Dolar'dan,

2 bin 503 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 536 TL'den,

4 bin 94 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 94 TL'den,

16 bin 870 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 865 TL'den,

32,69 TL'den başlayan Gümüş ise 33,27 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günü kapanışta Ons altın 2 bin 415 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 500 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 94 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 791 TL'den, Gümüş ise 32,65 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 66 bin 249 Dolar'dan başlayan Bitcoin 67 bin Dolar'dan,

3 bin 71 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 107 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 83,74 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 84,17 Dolar'dan işlem görüyor.