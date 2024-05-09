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Milli tekvandocumuz Türkiye'ye altın madalya ile dönüyor

Milli tekvandocumuz Türkiye'ye altın madalya ile dönüyor
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Milli tekvandocumuz Furkan Ubeyde Çamoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 54 kiloda finalde Yunanistan'dan Konstantinos Dimitropoulos'u yenerek altın madalya kazandı 

Başkent Belgrad'da bugün başlayan organizasyonda, 40'ı aşkın ülkeden 520 sporcu madalya mücadelesi veriyor. 

Şampiyonada 19 yaşındaki milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, erkekler 54 kiloda yarı finalde Hırvatistan'dan Josip Teskera'yı mağlup ederek finale yükseldi. 

Ay-yıldızlı sporcu Furkan, finalde Konstantinos Dimitropoulos'u yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

AA

Etiketler Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu altın madalya Avrupa Tekvando Şampiyonası
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