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Düşen yıldırımlar 74 can aldı

Düşen yıldırımlar 74 can aldı
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Bangladeş'te nisan ayından bu yana 35'i çiftçi 74 kişinin yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Bangladeş'te yayın yapan Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş'te yetkililer, nisan ayında 31 kişinin, mayısta ise şimdiye kadar toplam 43 kişinin, yıldırım çarpması sonucu öldüğünü duyurdu.

Mayıs ayında bir gün içerisinde yıldırım çarpması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği belirten yetkililer, Nisan ayından bu yana 35'i çiftçi toplam 74 kişinin öldüğünü bildirdi.

Yetkililer, yurttaşlara yıldırım çarpmasından korunmak için bilgilendirme ve uyarılar yaptı.

AA

Etiketler yıldırım şimşek ölüm
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