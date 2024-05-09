  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AK Parti'den CHP'ye geçen belediye TÜGVA ve ENSAR'ın üstünü çizdi

AK Parti'den CHP'ye geçen belediye TÜGVA ve ENSAR'ın üstünü çizdi

AK Parti'den CHP'ye geçen belediye TÜGVA ve ENSAR'ın üstünü çizdi
Güncelleme:

Çekmeköy Belediyesi'nin mayıs ayı meclis toplantısı Meclis Başkanvekili Bora Kılıç'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda, TÜGVA ve Ensar Vakfı ile daha önce imzalanmış olan protokoller feshedildi.

İstanbul'da, yerel seçimlerde AK Parti’den CHP’ye geçen Çekmeköy Belediyesi'nin mayıs ayı meclis toplantısı Meclis Başkanvekili Bora Kılıç'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda, TÜGVA ve Ensar Vakfı ile daha önce imzalanmış olan protokoller feshedildi. Ayrıca, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile yapılan protokol de iptal edildi.

Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, meslek ve beceri kazandırma faaliyetlerinin Çekmeköy Belediye Başkanlığı bünyesinde yapılması ve başkaca benzer projelerin belediye bünyesinde gerçekleştirilmesi planlandığı için bu protokollerin feshedilebilmesi yetkisi Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’e devredildi.

Çerkez’in, bu derneklere ve vakıflarla yapılan çalışmaları değerlendirdikten sonra işin ve işleyişin kamuya olan faydalarını ele alıp gerekli çalışmaları yapacağı belirtildi.

Etiketler ensar TÜGVA ensar vakfı tügvavakıf protokol Çekmeköy Belediyesi çekmeköy
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dev kaya parçaları yola düştü; kamyonet mahsur kaldı Dev kaya parçaları yola düştü; kamyonet mahsur kaldı ''Aklı fikri hep şeyde'' sözleri ile gündem olmuştu: Cem Yılmaz Necla Karahalil aşkı bitti mi? ''Aklı fikri hep şeyde'' sözleri ile gündem olmuştu: Cem Yılmaz Necla Karahalil aşkı bitti mi? Fenomen Merve Taşkın'a şoke eden mesaj: Eşimi test etmek istiyorum Fenomen Merve Taşkın'a şoke eden mesaj: Eşimi test etmek istiyorum iPhone'u bile geride bıraktı: İşte tarihin en çok puan alan telefonları iPhone'u bile geride bıraktı: İşte tarihin en çok puan alan telefonları İki dev şirket daha iflasın eşiğinde... Konkordato talep ettiler İki dev şirket daha iflasın eşiğinde... Konkordato talep ettiler Düğünde rezalet: Gelin erkek çıktı Düğünde rezalet: Gelin erkek çıktı Okullar yarın tatil mi? Resmi açıklama geldi Okullar yarın tatil mi? Resmi açıklama geldi Yasmin Erbil'in son pozlarına sevgilisinden ''Brazilian lolam'' yorumu Yasmin Erbil'in son pozlarına sevgilisinden ''Brazilian lolam'' yorumu Alışveriş sitelerinde satıyorlardı... Binlerce sahte ayakkabı ele geçirildi Alışveriş sitelerinde satıyorlardı... Binlerce sahte ayakkabı ele geçirildi CHP'li Üsküdar Belediyesi, Medipol inşaatını durdurdu CHP'li Üsküdar Belediyesi, Medipol inşaatını durdurdu