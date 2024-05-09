AK Parti'den CHP'ye geçen belediye TÜGVA ve ENSAR'ın üstünü çizdi

Çekmeköy Belediyesi'nin mayıs ayı meclis toplantısı Meclis Başkanvekili Bora Kılıç'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda, TÜGVA ve Ensar Vakfı ile daha önce imzalanmış olan protokoller feshedildi.

İstanbul'da, yerel seçimlerde AK Parti’den CHP’ye geçen Çekmeköy Belediyesi'nin mayıs ayı meclis toplantısı Meclis Başkanvekili Bora Kılıç'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda, TÜGVA ve Ensar Vakfı ile daha önce imzalanmış olan protokoller feshedildi. Ayrıca, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile yapılan protokol de iptal edildi.

Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, meslek ve beceri kazandırma faaliyetlerinin Çekmeköy Belediye Başkanlığı bünyesinde yapılması ve başkaca benzer projelerin belediye bünyesinde gerçekleştirilmesi planlandığı için bu protokollerin feshedilebilmesi yetkisi Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’e devredildi.

Çerkez’in, bu derneklere ve vakıflarla yapılan çalışmaları değerlendirdikten sonra işin ve işleyişin kamuya olan faydalarını ele alıp gerekli çalışmaları yapacağı belirtildi.



