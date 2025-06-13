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Sonunda HPV aşısı için Sağlık Bakanlığı'ndan beklenen haber geldi!

Sonunda HPV aşısı için Sağlık Bakanlığı'ndan beklenen haber geldi!
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'de pek çok CHP'li belediyenin ücretsiz olarak yaptığı HPV aşısı için tarih verdi. "HPV aşısına yönelik çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz" diyen Memişoğlu, 2025 yılı sonunda HPV aşı programının başlatılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "HPV aşısına yönelik çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz. Bu kapsamda 2025 yılı sonunda ilgili aşı programımızı başlatmayı planlıyoruz." dedi. 

Katıldığı televizyon programında bir dizi açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu şunları kaydetti:

"Koruyucu Sağlık Önceliğimiz” diyerek attığımız adımlara bir yenisini daha ekliyoruz. HPV aşısına yönelik çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz. Bu kapsamda 2025 yılı sonunda ilgili aşı programımızı başlatmayı planlıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. HPV’nin özellikle rahim kanseri yapma riski olan iki suşu var. 2025’in sonunda bunlarla ilgili aşı programımızı başlatacağız. 13 yaşından itibaren tüm çocuklarımıza, 15 yaş üzeri tüm vatandaşlarımıza HPV aşısını yapabilir hâle geleceğiz."

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Etiketler HPV aşısı HPV kemal memişoğlu Sağlık Bakanlığı
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