Muğla Büyükşehir Belediyesi HPV Aşısı'nın 2. etabını başlatıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ücretsiz Rahim Ağzı Kanseri aşı uygulamasının ikincisi için başvurular başlıyor. Büyükşehir Belediyesi projeden daha fazla vatandaşın yararlanması için kapsam alanını genişletiyor.

Türkiye’de önemli bir halk sağlığı sorunu olan HPV (İnsan Papilloma Virüsü) virüsü kaynaklı kanser vakaları son yıllarda artma eğilimi göstermesinden dolayı Muğla Büyükşehir Belediyesi 9-45 yaş aralığındaki kız çocuklarına ve kadınlara yönelik rahim ağzı kanseri aşısının ikinci başvurularını başlattı. İlk projede 9-26 olan yaş aralığını Büyükşehir Belediyesi daha fazla vatandaşa ulaşmak için 9-45 yaş aralığına çıkardı.



Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin HPV aşısı başvurularına; Muğla’da ikamet eden, herhangi bir kamu kurumundan sosyal yardım alan veya bu yaş aralığında olup şehit - gazi yakını olan, yine bu yaş aralığında yüzde 40 ve üzerinde engelli raporu bulanan 9 ve 45 yaş aralığındaki kadın ve kız çocukları yararlanacak. Başvurular için belirtilen adreslere ve [email protected] mail adresine belgelerle veya bireysel olarak başvuru yapılabilecek.

Başvurular Bireysel ve İnternet Üzerinden Yapılabilecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi HPV Aşısı için bireysel başvuru yapmak için il genelinde 9 merkez belirledi. Vatandaşlar Bodrum ‘da Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı Bitez Kavşağı No:144/1, Milas’ta Cumhuriyet Mahallesi Halil Bey Bulvarı No:151/A, Yatağan’da Konak Mah. Nevzat Özsoy Cad. No:34/1, Menteşe’de Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No:14 2 Nolu Hizmet Binası, Marmaris’te Armutalan Mah. Belediye Caddesi No:4, Datça’da İskele Mahallesi Çevre Yolu Caddesi No:1/A, Ortaca’da Beşköprü Mahallesi Atatürk Bulvarı No:100, Fethiye’de Cumhuriyet Mahallesi 501. Sokak No:7/A, Seydikemer’de Cumhuriyet Mahallesi Çarşı Cad. No.23/B adreslerindeki Büyükşehir sağlık birimlerine kimlik fotokopisi, herhangi bir kurumdan sosyal yardım aldığını belgeleyen evrak veya Engelli raporu % 40 ve üzeri, şehit yakını olduğunu belirten evraklar ile başvuru yapabilecekler. Bireysel başvuru yerine internet üzerinden başvuru yapacaklar ise [email protected] mail adresine belgeleri gönderebilecekler.