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Prof. Dr. Canan Karatay'dan HPV virüsü ve meme kanseri vakaları için olay iddialar

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Türkiye İzmir'de cinsel istismara uğrayarak HIV virüsü kaptıktan sonra hayatını kaybeden kız çocuğunu konuşurken, Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay "sünnetli ülkelerde olmaz" dedi. Karatay ayrıca meme kanserindeki artışın nedeni olarak da "mamografi çetesi"ni işaret etti.

Sağlıkta ezber bozan açıklamalarıyla gündeme gelen Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay, aşılara ilişkin, “Covid aşısından sonra kanserler, zona, cilt hastalıkları, otizm, ani ölümler, felçler çok fazla arttı çünkü pıhtı yapıyor. Çok yeni bir çalışma geldi, dün okudum. Diyor ki ‘HPV aşılarının yaptığı bütün yan etkiler bugün covidin yaptığı yan etkilerin aynısıdır' diye. Ben doğruyu konuşuyorum, doğru eğilmez” şeklinde konuştu.

Türkiye İzmir'de cinsel istismara uğrayarak HIV virüsü kaptıktan sonra hayatını kaybeden kız çocuğunu konuşurken, Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay "sünnetli ülkelerde olmaz" dedi. Karatay ayrıca meme kanserindeki artışın nedeni olarak da "mamografi çetesi"ni işaret etti.

Sağlıkta ezber bozan açıklamalarıyla gündeme gelen İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay, paketli gıda tüketimi, son dönemde yoğun talep olan Dubai çikolatası ve güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aşılara ilişkin de konuşan Prof. Dr. Karatay, “Grip her zaman olur, zaman zaman yoğun olur. Direncimizi güçlü tuttuğumuz sürece hastalanmayız. Grip virüslerinin aşısı olmaz. Çocuklukta yapılan aşılara bir şey demiyorum, onlar hakikaten salgınları önlemiştir ama grip aşısı eğer her sene yapılıyorsa o halde aşı aşı değil demektir çünkü bu aşı diye hazırladıkları sıvılar 3 sene önceki virüslere ait. Çok büyük yan etkileri oldu, oto immün hastalıklar, covid aşısından sonra kanserler, zona, cilt hastalıkları, otizm çok arttı. Pıhtılar, ani ölümler, felçler çok fazla arttı, gençlerde bile hiç görmediğimiz kalp krizini görmeye başladık. Çok yeni bir çalışma geldi, dün okudum. Diyor ki ‘HPV aşılarının yaptığı bütün yan etkiler bugün covidin yaptığı yan etkilerin aynısıdır' deniyor" şeklinde konuştu.

Türkiye İzmir'de cinsel istismara uğrayarak HIV virüsü kaptıktan sonra hayatını kaybeden kız çocuğunu konuşurken, Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay "sünnetli ülkelerde olmaz" dedi. Karatay ayrıca meme kanserindeki artışın nedeni olarak da "mamografi çetesi"ni işaret etti.

"Dubai çikolatası, endüstrinin halkımızı zehirlemesinin çok güzel bir kanıtı"

Son dönemde Dubai çikolatasının yoğun talep görmesiyle ilgili de konuşan Karatay, "Bunlar halkımızı zehirliyor diye düşünüyorum. Endüstrinin halkımızı zehirlemesinin çok güzel bir kanıtıdır. Biz hiçbir zaman hazır gıda yemeyiz hiçbir zaman pakete girmiş gıda yemeyiz hepsi zehir, hazırlanmış, pakete girmiş hiçbir şey sağlıklı değildir, bütün hastalıkların temelinde o yatmaktadır. Griplerin, salgınların da artmasının sebebinde hazır gıdalar yatmaktadır. Yaz sebzeleri kışın yenmeyecek. Kışın en çok lahana ve de kış sebzelerinden yapılmış turşular, ev turşuları, yoğurdu, sirkesi çok önemli. Vücudunuzu alkali yaparsanız hiçbir salgın yerleşmez. Türkiye‘de bütün insanların vücudu asit, bir de bağırsaklarının çok iyi çalışması lazım. Soğuk sıkım zeytinyağının ilaç olarak içilmesi lazım. Kağıt maskelerin korumadığı biliniyor” diye konuştu.

Türkiye İzmir'de cinsel istismara uğrayarak HIV virüsü kaptıktan sonra hayatını kaybeden kız çocuğunu konuşurken, Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay "sünnetli ülkelerde olmaz" dedi. Karatay ayrıca meme kanserindeki artışın nedeni olarak da "mamografi çetesi"ni işaret etti.

“Doğruyu konuşuyorum, doğru eğilmez"

Kış aylarında dikkat edilmesi gerekenler konusunda da tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Karatay, sözlerine şöyle devam etti: “Kış aylarında önerim; sokaklarda dolaşacaklar, açık hava çok önemli. Hava soğudu diye evlere kapanmayacaklar, evler havalanacak. Aşı denilen sıvılar taşınırken soğuk zincirde taşınıyor, neden; artık aklınızı başınıza alın, soğuk hastalandırmaz. İmam-ı Azam diyor ki ‘Eğer bütün oklar size geliyorsa siz haklısınız'. Ben doğruyu konuşuyorum, doğru eğilmez, doğrunun bir huyu vardır, her zaman ortaya çıkar. ‘Senin annende kanser var, sen de olacaksın' böyle bir şey yok, genetik diye bir hastalık yok. Doğuştan olabilir fakat oto immün hastalıklar, kronik dejeneratif hastalıklar genetik olmaz. Oto immün hastalıkları oluşturanlar nelerdir, bunu sorgulamamız lazım. Şeker hastalığı tip 1, tip 2 hepsi oto immün, bunları yapan sebeplerin ne olduğunu açıklamaya çalışıyorum. 3 kitabım Harvard Kütüphanesi'ne bilimsel ve de halk sağlığına faydası olduğu için Türkçe olarak kabul edildi. 'Onu niye dinliyorsunuz' diye endüstrinin malum bölümünün karalaması devam etmekte. Hatta bana gelen hastalarıma doktorlar ‘O kadına niye gidiyorsunuz, diploması bile yok' diyorlar, 4 diplomam var" dedi.

İHA

Etiketler prof. dr. canan karatay canan karatay hpv virüsü HPV meme kanseri mamografi çetesi mamografi
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