Silivri'deki İmamoğlu - Kılıçdaroğlu görüşmesinde neler konuşulduğu ortaya çıktı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmişti. Görüşmenin detayları da ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, Silivri'den sessiz sedasız ayrılırken, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na bir mektup verdiği öğrenilirken, mektubun içeriği de ortaya çıktı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ziyaret sırasında eski milletvekili Aykut Erdoğdu, Utku Caner Çaykara, Rıza Akpolat, Hasan Akgün, Ahmet Özer, Oya Tekin, Hakan Bahçetepe, Resul Emrah Şahan ile de görüştü. Kılıçdaroğlu ziyaretler için saat 12.00’de cezaevine girerken, saat 16.00 sıralarında basın mensuplarına açıklama yapmadan Silivri'den ayrıldı.

Bu görüşme Türkiye'de tüm gözleri bir kez daha CHP kulislerine çevirirken Ekrem İmamoğlu'nun eski genel başkanına bir mektup ilettiği ortaya çıktı. İmamoğlu'nun yazdığı mektuptaki Özgür Özel detayı ise dikkat çekti.

TV100 ekranlarında yayınlanan Eşit Ağırlık programında programın moteratörü Erdoğan Aktaş görüşmenin perde arkasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Her iki tarafa yakın isimlerden birtakım kulis bilgileri aldım. Aldığım bilgilerin bir kısmına ben de şaşırdım. Görüşme İmamoğlu’nun talebi üzerine gerçekleşti. Ekrem İmamoğlu bir mektup gönderdi Kılıçdaroğlu’na. Görüşmek için 4 milletvekilini de araya soktu. İmamoğlu’nun mektubunu Gökhan Günaydın iletmiş Kılıçdaroğlu’na. Mektupta Özgür Özel’in yanında durulmasını ve kendisine sahip çıkılmasını talep etti. İmamoğlu mektupta ayrıca “Kayaları yıpratan suyun şiddeti değil sürekliliğidir” ifadesini kullandı. Görüşme talebinin içeriğinde ise “30 Haziran’daki kurultay davasında Özgür Özel gider Kılıçdaroğlu dönerse arkasında durulması” vurgusu vardı.