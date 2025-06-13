  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Silivri'deki İmamoğlu - Kılıçdaroğlu görüşmesinde neler konuşulduğu ortaya çıktı

Silivri'deki İmamoğlu - Kılıçdaroğlu görüşmesinde neler konuşulduğu ortaya çıktı

Silivri'deki İmamoğlu - Kılıçdaroğlu görüşmesinde neler konuşulduğu ortaya çıktı
Güncelleme:

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmişti. Görüşmenin detayları da ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, Silivri'den sessiz sedasız ayrılırken, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na bir mektup verdiği öğrenilirken, mektubun içeriği de ortaya çıktı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ziyaret sırasında eski milletvekili Aykut Erdoğdu, Utku Caner Çaykara, Rıza Akpolat, Hasan Akgün, Ahmet Özer, Oya Tekin, Hakan Bahçetepe, Resul Emrah Şahan ile de görüştü. Kılıçdaroğlu ziyaretler için saat 12.00’de cezaevine girerken, saat 16.00 sıralarında basın mensuplarına açıklama yapmadan Silivri'den ayrıldı.

Bu görüşme Türkiye'de tüm gözleri bir kez daha CHP kulislerine çevirirken Ekrem İmamoğlu'nun eski genel başkanına bir mektup ilettiği ortaya çıktı. İmamoğlu'nun yazdığı mektuptaki Özgür Özel detayı ise dikkat çekti.

TV100 ekranlarında yayınlanan Eşit Ağırlık programında programın moteratörü Erdoğan Aktaş görüşmenin perde arkasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Her iki tarafa yakın isimlerden birtakım kulis bilgileri aldım. Aldığım bilgilerin bir kısmına ben de şaşırdım. Görüşme İmamoğlu’nun talebi üzerine gerçekleşti. Ekrem İmamoğlu bir mektup gönderdi Kılıçdaroğlu’na. Görüşmek için 4 milletvekilini de araya soktu. İmamoğlu’nun mektubunu Gökhan Günaydın iletmiş Kılıçdaroğlu’na. Mektupta Özgür Özel’in yanında durulmasını ve kendisine sahip çıkılmasını talep etti. İmamoğlu mektupta ayrıca “Kayaları yıpratan suyun şiddeti değil sürekliliğidir” ifadesini kullandı. Görüşme talebinin içeriğinde ise “30 Haziran’daki kurultay davasında Özgür Özel gider Kılıçdaroğlu dönerse arkasında durulması” vurgusu vardı.

 

text-ad
Etiketler kemal kılıçdaroğlu özgür özel silivri marmara marmara cezaevi CHP chp'nin cumhurbaşkanı adayı cumhurbaşkanı adayı istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bunaltan sıcaklara yağış molası: Havalar ısınsa da sağanak yağışlar geliyor! Bunaltan sıcaklara yağış molası: Havalar ısınsa da sağanak yağışlar geliyor! Beşiktaş Fibabanka Anadolu Efes'i devirdi, seriyi 2-2'ye getirdi Beşiktaş Fibabanka Anadolu Efes'i devirdi, seriyi 2-2'ye getirdi TÜİK'in ardından SGK da mahkemelik oldu: Emeklilerin maaşlarını 35 bin TL'ye yükselebilir! TÜİK'in ardından SGK da mahkemelik oldu: Emeklilerin maaşlarını 35 bin TL'ye yükselebilir! İsrail, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı'nı öldürdü İsrail, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı'nı öldürdü Türkiye'nin bir antik sırrı daha kapılarını ziyaretçilerine açıyor Türkiye'nin bir antik sırrı daha kapılarını ziyaretçilerine açıyor İsrail şimdi de İran'ı vurdu: Nükleer tesisler hedef alındı! İsrail şimdi de İran'ı vurdu: Nükleer tesisler hedef alındı! İstanbul'da imamı okla vuran sanıkla ilgili yeni gelişme İstanbul'da imamı okla vuran sanıkla ilgili yeni gelişme Türkiye bir değerini daha kaybetti: Ünlü oyuncu vefat etti Türkiye bir değerini daha kaybetti: Ünlü oyuncu vefat etti Çöp evden 4 kamyon çöple birlikte çıkanlar kahretti: Kediler, kaplumbağalar... Çöp evden 4 kamyon çöple birlikte çıkanlar kahretti: Kediler, kaplumbağalar... İstanbul Emniyet Müdürü İstanbul'un suç ilçesi Esenyurt'taydı: ''Esenyurt, Esencılıs değildir'' İstanbul Emniyet Müdürü İstanbul'un suç ilçesi Esenyurt'taydı: ''Esenyurt, Esencılıs değildir''
Çanakkale'de sağlık botunda patlama: Ölü ve yaralılar var! Çanakkale'de sağlık botunda patlama: Ölü ve yaralılar var! Katil keneler bir kez daha can aldı: 3 çocuk annesi kurtarılamadı! Katil keneler bir kez daha can aldı: 3 çocuk annesi kurtarılamadı! Sonunda HPV aşısı için Sağlık Bakanlığı'ndan beklenen haber geldi! Sonunda HPV aşısı için Sağlık Bakanlığı'ndan beklenen haber geldi! Ankara’da İsrail protestosuna polis müdahalesi: Gözaltılar var! Ankara’da İsrail protestosuna polis müdahalesi: Gözaltılar var! ABD'de skandal görüntüler: Senatör ters kelepçeyle gözaltında! ABD'de skandal görüntüler: Senatör ters kelepçeyle gözaltında!