AJet 3 ülkeye seferlerini durdurdu

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle AJet, 16 Haziran Pazartesi gününe kadar İran, Irak ve Ürdün seferlerini iptal etti.

İsrail’in dün gece İran’a başlattığı saldırılar uçuş trafiğin aksamasına neden oldu. Saldırılar nedeniyle İran ve Irak tüm sivil uçuşlara hava sahasını kapatırken, uçaklar çevre havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı. Edinilen bilgiye göre, AJet saldırıların artması ve hava sahasında yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle İran, Irak ve Ürdün seferlerini 16 Haziran Pazartesi günü saat 06.00’ya kadar iptal etti. Havayolu şirketinin Lübnan seferlerini gündüz gerçekleştireceği, diğer Ortadoğu seferlerinin ise Irak Hava Sahası kullanmadan planlanacağı öğrenildi.

DHA