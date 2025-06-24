Prof. Dr. Naci Görür'den uykularımızı kaçıracak 7,0 büyüklüğünde deprem uyarısı!

Adana'da bugün sabah saat 07:09'da merkezüssü Saimbeyli ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde depremi yorumlayan ünlü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür depremin oluştuğu fay zonu için "Yaklaşık 40 km uzunlukta ve 7,0’ye varan fay üretim kapasitesinde" dedi.

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 09:09'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Deprem, 6,96 kilometre derinlikte kaydedilirken çevre ilçelerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana'da sabah saatlerinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

Görür, 6 şubat depremleri ile stres alanı değişimi yaşanıyor olabileceğini ifade etti.

Görür, "Bu zon sol yönlü, doğrultu atımlı. Yaklaşık 40 km uzunlukta ve 7,0’ye varan fay üretim kapasitesinde" dedi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...