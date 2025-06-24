Muharrem İnce yeniden ''baba evi CHP'ye'' katıldı

Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, CHP'nin grup toplantısına katıldı. Özgür Özel, İnce'ye kürsüyü bıraktı. Özel, Muharrem İnce'ye rozet takmayacağını belirterek "Normalde benim İnce'ye rozet takmam gerekir ama onun rozeti alnında takılı zaten" dedi.

Memleket Partisi'nin kurucusu Muharrem İnce CHP'nin bugünkü TBMM Grup Toplantısı'nda CHP'ye resmen katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında kürsüde konuşmasına başlamadan önce Muharrem İnce'yi kürsüye davet etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin TBMM grup toplantısı öncesinde kürsüye çıkarak İnce’yi "Kendisini davet ettik, arkadaşlarıyla bir araya geldi. Böyle bir günde hiçbir ayrıma düşmeden, kendisi partiyi en yaşlı Memleket Partili'ye emanet etti ve aramıza geldi. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Normalde benim İnce'ye rozet takmam gerekir ama onun rozeti alnında takılı zaten." diyerek kürsüye davet etti.

Özel'in bu ifadelerinin ardından kürsüye çıkan Muharrem İnce de kısa bir konuşma yaptı "Ben bugün buraya bir kinle, hesapla gelmedim. Buraya genel başkanımız Özel'in samimi davetiyle geldim. Ayrılıklar bazen kırgınlıklardan olur. Bir çift mavi gözün ışığından, Atatürk'ten hiç vazgeçmedik. Bugün burada bükülmeyecek olan bileğiniz için buradayım. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" dedi.

Özel de İnce'nin bu konuşmasının ardından "Hiçbir zaman gönlünden düşürmediği CHP’ye, aramıza katılan Sayın Muharrem İnce’ye tekrar hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar CHP'de görev yapan İnce, 2014 ve 2018 CHP kurultaylarında genel başkan adayı olmuş, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak yarışmıştı. CHP üyesiyken 4 Eylül 2020'de Memleket Hareketi'nin kuruluşunu ilan eden İnce, 8 Şubat 2021'de CHP'den resmen istifa etmişti. İstifasının ardından 17 Mayıs 2021'de Memleket Partisi'ni kuran İnce'nin, yaklaşık 4.5 yıllık aranın ardından CHP saflarına dönmesi bekleniyor. İnce, 2002 öncesinde Yalova İl Başkanlığı da yaptığı CHP'de, 2002-2018 yılları arasında Yalova Milletvekili, 2010-2014 yılları arasında ise grup başkanvekili olarak görev yapmıştı.

Muharrem İnce'nin CHP'ye katılışının ardından CHP lideri Özel de partisinin grup toplantısındaki konuşmasına başladı.

İşte Özel'in konuşmasından öne çıkanlar:

"Halen tüm anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi farkı açarak birinci parti pozisyonunu korumakta. Bir yandan bu güce karşı partimiz iktidarın saldırısı altında, iktidarın aparatına dönüşmüş yargı mensuplarının saldırısı altında.

Kartalkaya'da otel yangınının olduğu gün daha soğutma çalışmaları sürerken oradaydık. İlgili bakanlarla görüştük. 10 günde bitiririz dedikleri tahkikat, araştırma, bütün sorumluları ortaya çıkacak dediler. Ancak 5 aydır derin bir sessizliğe gömüldüler. Bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Heyete üç gün süre verdiler. Raporu teslim almadılar. Niye? Çünkü raporda otel yönetiminin, Bolu İl Özel İdaresi'nin ve Turizm Bakanlığı'nın sorumlu olduğu yazıyordu.

Bir anda o bilirkişi raporunu korsan ilan edip yeni bilirkişiler atadılar. Şunu bilsinler ki Turizm Bakanı, 1. derecede Turizm Bakanı kendi bakanlığındaki memurların ve sorumluların yargılanması için izin istendi. O izni vermedi.

150 gündür utanmadan o koltuğu işgal eden Turizm Bakanı acılı aileler ilk duruşmaya hazırlanıyorlarken 50 metrelik lüks yatıyla Yunanistan'da geziyor.

'Rakiplerimi görmek zorundayım. Onun için Yunanistan'da geziyorum, inceliyorum' diyor. Buradan bütün Türkiye'nin önünde Turizm Bakanı'na diyorum ki Yunanistan'a gittiysen, oradan bir şey öğren. Mesela şunu öğren; 2018'de 90 kişinin öldüğü orman yangınından 11 gün sonra istifa eden Yunan Bakan'a Yunan gazetelerinin çok geç kaldın diye tepki gösterdiğini öğren.

57 kişinin öldüğü tren kazasından sonra Yunanistan Ulaştırma Bakanı'nın, 'Ölen insanlar haksız yere öldü Onların anısına istifa etmek bir görev oldu' deyip kazadan hemen sonra istifa edişini öğren.

Cayır cayır insanlar yanmış, sorumluluğun olduğu otelde rakibi tanıyayım diye Yunan adalarında geziyorsun. Yunan bakanlar daha olaydan 10 gün sonra istifa etmişler. Olaydan 150 gün geçmiş. Pişkin pişkin gözümüzün içine bakıyorsun. O bakana da, onu atayana da, onu azletmeyene de yazıklar olsun.

4.7 milyon ev genci maalesef babasından, anasından harçlık almaya utanarak oturuyorlar. İşçiler, emekliler, çiftçiler geçinemiyorlar ve çocuklarının, evlatlarının gözünün içine bakamıyorlar.

Geçinemeyenler mecburen kredi kartına yükleniyor. Kredi kartı olan 39 milyon vatandaşın toplam borcu 2.1 trilyon liraya gelmiş durumda. Yani kişi başına hepimiz Türkiye'deki bütün kredi kartlarını hepimiz bölüşürsek kişi başı 54.000 lira borçluyuz. 19 Mart darbesinde yaktıkları 60 milyar doları bütün kredi kartlara versek bu paraların hepsini kapatıyoruz.

İcra mahkemelerindeki dosya sayısı geçen yıl 22 milyondu. Bu yıl 23,5 milyona çıktı. Yani 1,5 milyon daha fazla dosya icra mahkemelerinde. Milletçe borç batağındayız, milletçe icradayız. Ve bu borç batağının banka borçlarının dışındaki bir kısmı var.

Artık Türkiye'de normal bir ücretlinin ev sahibi olma, araba sahibi olma imkanı kalmadı. 2+1 daire 2018 yılında 177.000 lira, aynı daire 2025 yılında 3.700.000 lira. Yer Ankara. O tarihten bugüne asgari ücret 13 kat artmış. Emekli maaşı sadece 8 kat artmış. 2+1 dairenin fiyatı tam 21 kez artmış.

İşte asgari ücretlinin ve emeklinin 8 kat artan ve 13 kat artan maaşlarına karşı 21 kat artan daire fiyatı. Türkiye'de gençlerin çalışmaya başlayanların memurların işçilerin başını sokacakları bir ev alma umudunun kalmadığı bir çağdayız.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin asgari ücret talebi 30.205 liradır. Küçük esnaf ve tekstile 6250'şer lira, diğerlerine azalan oranlarda teşvikler verilmesini devletin fazladan prim tahsilatı yapacağı 51,5 milyar liranın bu teşvike ayrılmasını ve bütün asgari ücretlilerin rahat bir nefes almasını savunuyoruz.

Fatih Altaylı'nın boş koltuğunu yayınlıyorlar ve 24 saatte 1,3 milyon kişi boş koltuğu izledi. Fatih Altaylı'ya, onun gibi içeride sadece düşüncelerini açıkladığı için tutulan herkese dayanışma duygularımızı iletiyoruz.

Ülkenin çevresi evet elbette ateş çemberi. Yukarıda Ukrayna Rusya Savaşı. Aşağıda istikrarsız durumunun ne olduğu ne olacağı belli olmayan Suriye. Büyük bir soykırım gerçekleştiren İsrail onun katlettiği Filistinliler ve onu şımartan Trump. Türkiye İsrail'le cayır cayır ticaret yaptı. Bölgeye barış kısık sesle gelmez. Küçük harflerle Netanyahu ile sözde kayıkçı kavgası yaparak bu meseleler asla hal olmaz.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak kasım ayının başında yapılacak, Erdoğan'ın da aday olabildiği bir seçime ve Türkiye'nin kimin tarafından yöneticiliğine milletin karar vermesine biz varız. Hodri meydan.

Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Adayımı bırak. sandığı getir. Adayımı yanımda, sandığı önümde görmek, Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmak istiyoruz."