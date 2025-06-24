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İhracat şampiyonuydu: 69 yıllık dev şirket iflasın eşiğinde

İhracat şampiyonuydu: 69 yıllık dev şirket iflasın eşiğinde
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Türkiye'nin 69 yıllık tekstil devi Akın Tekstil yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti. Ayrıca aile içinde yaşanan krizin konkordatoyu tetiklediği öğrenildi.

Türkiye'de çok sayıda orta ve büyük ölçüklü şirket zor günlerden geçerken, konkordato ve iflasların ardı kesilmiyor. Krizden en çok etkilenen sektörlerden biri de tekstil oldu. Sektörün devlerinden Akın Tekstil konkordato başvurusunda bulundu. 

Yaşadığı mali sorunlar nedeniyle konkordato başvurusu yapan şirket hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı alınırken, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 23 Haziran 2025 tarihli kararı ile şirket hakkında 1 yıllık kesin mühlet kararı alındı. 

Bu kararla birlikte Akın Tekstil, her türlü icra, iflas, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemlerine karşı korunmuş olurken, Türkiye'nin tekstil alanında ihracat şampiyonu olan 69 yıllık köklü kuruluşun yaşadığı ekonomik sıkıntıların aile içi kriz kaynaklı olduğu öğrenildi. 

AİLE İÇİNDEKİ KRİZ KONKORDATOYU TETİKLEDİ

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Akın Tekstil’in konkordatoya başvurmasının ardında sadece ekonomik sebepler değil, şirket ortakları arasında yaşanan derin görüş ayrılıkları da yer alıyor. Şirketin kurucuları Rüştü Akın ve Ali Haydar Akın’ın aileleri arasında son dönemde yoğunlaşan anlaşmazlıklar, şirketin finansman erişimini tıkadı. Ragıp Akın başkanlığındaki yönetim ile Çolakoğlu ailesi mensubu hissedarlar arasında yaşanan çekişme, şirketin nakit akışının kesilmesine ve sonunda konkordato başvurusuna neden oldu.

KAP’a yapılan açıklamada, azınlık pay sahiplerinin şirket aleyhine açtığı davalar nedeniyle bankalar nezdindeki itibarın zedelendiği, dış finansman kaynaklarına erişimin güçleştiği ve üretimin sürdürülebilirliği açısından konkordatonun kaçınılmaz hale geldiği ifade edilmişti.

Patronlar Dünyası

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Etiketler Akın Tekstil konkordato iflas
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