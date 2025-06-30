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  3. Bu manşet Bakan Mehmet Şimşek'e mi yoksa ben ekonomistim diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mı?

Yeni Şafak'tan iktidarın ekonomi yönetimine bir salvo daha

Yeni Şafak'tan iktidarın ekonomi yönetimine bir salvo daha
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AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi Mayıs ayında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef almıştı. Yeni Şafak bugün de isim vermeden AK Parti iktidarının ekonomi yönetimini "her şeye vergi var, döviz spekülatörüne tek kuruş vergi yok" ifadeleriyle eleştirdi.

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen ve 19 Mart 2021 yılında attığı "Bu operasyonu kim adına çektiniz" manşetiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın ipini çeken Yeni Şafak gazetesi sadece 4 gün önce ekonomi üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef almış ve "Faiz arttı döviz yükseldi, enflasyon azdı, üretim düştü, sanayi duruyor" manşetini atmıştı.

Mayıs ayında Bakan Mehmet Şimşek'i hedef alan Yeni Şafak bugün de AK Parti iktidarını isim vermeden vergiler üzerinden eleştirerek "her şeye vergi var, döviz spekülatörüne tek kuruş vergi yok" manşetiyle çıktı.

Haberde "Faiz, borsa ve döviz spekülatörlerine vergi yok, çalışana ve üretene her türlü vergi var" denilirken "Şirketler ve tüzel kişilerin döviz işlemleri kârları ticari kazanç kapsamında yüzde 25 vergilendirilirken bireysel olarak sık sık yüklü miktarlarda al-sat ile yüksek gelir elde edenler tek kuruş vergi ödemiyor" spotu yer aldı. 

Her ne kadar haberde herhangi bir Bakan ya da bürokratın ismi geçmese de hem ekonomi hem de siyasetten isimler Yeni Şafak'ın ekonominin başındaki isim olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef aldığına dair yorumları sosyal medyada peş peşe paylaştı. 

Haberde Anayasa’nın 73. Maddesi “Herkes mali gücüne göre vergi” öder hatırlatıldı.

Haberde ekonomi yönetimine dair şikayet ve sorunlar art arda sıralanırken milyonlarca dolar-alım satım yaparak kazanç elde edenlerden herhangi ücret alınmamasına vurgu yapıldı. Bu durum “Türkiye’de en büyük istismar alanı” olarak nitelendirildi. 

Denetimsizlik olduğu dile getirilen haberde döviz piyasalarındaki spekülatif hareketlerin fiyat dalgalanmalarına ve manipülasyonlara zemin hazırladığı vurgulandı.

İşte Yeni Şafak'ın bugünkü manşeti

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi Mayıs ayında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef almıştı. Yeni Şafak bugün de isim vermeden AK Parti iktidarının ekonomi yönetimini

 

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Etiketler recep tayyip erdoğan yeni şafak mehmet şimşek manşet
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