CHP kurultay davasında erteleme kararı

CHP’de 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemiyle açılan davada mahkeme, ceza yargılaması ve görevsizlik kararlarına yapılan itirazların sonucunun beklenmesine hükmetti. ‘Mutlak butlan’ iddialarının damga vurduğu dava, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülürken, duruşma 8 Eylül’e ertelendi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci kurultayının iptali istemiyle açılan davada mahkeme heyeti, ceza yargılaması ve görevsizlik kararına itiraz süreçlerinin beklenmesini kararlaştırdı. Dava 8 Eylül'e ertelendi.

Dava saat 10.00’da başlarken, ilk bölümde taraf avukatlarının beyanları alındı. Davacı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen, duruşmada “mutlak butlan” ifadesini yineleyerek kurultayın usulsüz yürütüldüğünü iddia etti. Üregen, divan başkanının tarafsız davranmadığını ve genel başkanlık seçiminin şaibeli olduğunu öne sürdü.

CHP'nin avukatları ek süre talebinde bulunmayacakları beyanında bulundu. Davacı Lütfü Savaş ve diğer delegelerin avukatları ise CHP Parti Meclisi üyelerinin davaya katılma taleplerinin reddini istedi.

CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan ise davacı avukatının Özgür Özel'e yönelik "gayri meşru" ifadesine tepki gösterdi.

Çağlayan, "Amaç sandık koymaktır, sonuç ortaya çıkmıştır, haliyle de dava konusuz kalmıştır." dedi.

Avukat beyanlarının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Heyet, cezayargılaması ile görevsizlik kararı itirazına ilişkin sürecin tamamlanmasının beklenmesine karar verdi.

Davanın bir sonraki duruşması 8 Eylül günü görülecek.