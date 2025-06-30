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İstanbul'un ''Esencılısı''nda güpegündüz bir kadın hayatının şokunu yaşadı

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kalabalık sokakta yürüyen bir kadın, hırsızın hedefi oldu. Arkasından sessizce yaklaşan şahıs, kadının cebinden telefonu alarak kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un olaylı ilçesi Esenyurt'ta güpegündüz kalabalığın içerisinde yürüyen bir kadın kapkaçcının hedefi oldu.

Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşanan olayda onlarca vatandaşın bulunduğu sokakta yürüyen kadını hedef alan kapkaçcı adım adım takip edip planını gerçekleştirmeyi başardı.

Bir süre kadını arkasından takip eden hırsız, saniyeler içerisinde kadının cebinde bulunan telefonunu çaldı.

Olayın ardından hırsız, koşarak bölgeden ayrıldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar bağırarak müdahale etmeye çalışsa da hırsız kayıplara karıştı.

Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürü İstanbul'un suç ilçesi Esenyurt'taydı: ''Esenyurt, Esencılıs değildir''İstanbul Emniyet Müdürü İstanbul'un suç ilçesi Esenyurt'taydı: ''Esenyurt, Esencılıs değildir''Haber

 

İHA

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Etiketler esencılıs esenyurt kapkaç kapkaççı saldırı cep telefonu
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