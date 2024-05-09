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Fenerbahçe'de ilk aday belli oldu: Sadettin Saran resmen aday

Fenerbahçe'de ilk aday belli oldu: Sadettin Saran resmen aday
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu katıldığı bir televizyon programında Sadettin Saran'ın başkanlık seçiminde resmi olarak aday olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimleri için ilk adayın resmileştiğini açıkladı.

Tivibu Spor'a konuşan Mosturoğlu, Sadettin Saran'ın resmi olarak Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Mostuoğlu yaptığı açıklamada, "Saadettin Saran'ın başvurusu bizden evvel yapılmış divan kuruluna. Biz inceledik dosyayı, hem yüksek divan kurulu hem sicil kurumundan geçirilmiş. Elimizde bitirilmiş bir süreç var. Saadettin Saran, resmi bir aday. Altında önerenlerin olduğu 500'den fazla imzası var. 24 Mayıs, Fenerbahçe başkan adayları için son başvuru tarihi." sözlerini sarf etti.

 Daha önce yaptığı açıklamada mevcut başkan Ali Koç'un aday olması durumunda aday olmayacağını açıklayan Saran, cuma gününe kadar Ali Koç'un resmi bir karar almaması durumunda kayıtsız, şartsız aday olacağını ifade etmişti.

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Etiketler Fenerbahçe sadettin saran Fenerbahçe adaylık başkanlık adaylığı fenerbahçe başkanlığı adaylığı
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