ABD'den Hamas'ın ateşkes kararı sonrası ilk açıklama

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Gazze'ye insani yardımların artırılmasını talep ediyoruz. Taraflar arasında 6 haftalık ateşkes çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar sürerken, gözler Kahire'deki görüşmedeydi. Günlerdir süren görüşmeden bugün 'ateşkes' kararı çıktı.

Mısır'ın Kahire şehrinde gerçekleşen görüşmeler sonrası Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirdi.

Karar sonrası İsrail'den henüz ses yokken, ABD'den açıklama geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby basın açıklamasında bulundu.

"6 haftalık ateşkes istiyoruz"

ABD'den Hamas'ın ateşkes kararıyla ilgili konuşan Kirby, şu ifadeleri kullandı: Rehineleri dışarı çıkarmak için 6 hafta süreyle ateşkes sağlamak istiyoruz.

Gazze'ye insani yardımların artırılmasını istiyoruz. Ve bu noktada yapmak istediğim son şey, süreci riske atacak bir şey söylemek.

"Ortaklarımızla görüşüyoruz"

Ne olursa olsun, daha önce de söylediğimiz gibi, hâlâ bir anlaşmaya varmanın mutlak en iyi sonuç olduğuna inanıyoruz. Cevabın içinde ne olduğunu görmek için değerlendirme yapmamız gerekecek. Elbette İsraillilerin buna bakma ve değerlendirme şansı da olmak zorunda.

CIA Direktörü Burns, şu an ortaklarımızla görüşüyor.