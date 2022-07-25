ABD'den MİT'in etkisiz hale getirdiği terörist için başsağlığı
ABD Merkez Komutanlığı, MİT'in SİHA'lı operasyonunda öldürülen eli kanlı bölücü terör örgütü YPG mensubu, terörist Salwa Yusuf dahil üç terörist için YPG'ye başsağlığı diledi.
Teröristlerin ölümlerini sosyal medya üzerinden bildiren CENTCOM, iki gün önce YPG ve Esad güçlerinin kontrolünde olan Kamışlı’da MİT tarafından SİHA'larla gerçekleştirilen saldırıda öldürülen aralarında Salwa Yusuf'un da bulunduğu üç terörist için başsağlığı mesajı yayınladı.
Öldürülen teröristin DEAŞ'a karşı savaşan kritik bir lider olduğunu ileri süren CENTCOM, sosyal medya mesajında, “Üç YPG savaşçısının ailelerine, Kuzey Suriye halkına ve YPG’li ortaklarımıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.
Salwa Yusuk (AKA Ciyan Afrin) a Deputy Commander of the Syrian Democratic Forces (SDF) - along with 2 fellow female fighters - was killed in an attack near Qamishli, Syria, on July 22, 2022.— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 24, 2022
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