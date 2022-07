ABD'den MİT'in etkisiz hale getirdiği terörist için başsağlığı

Teröristlerin ölümlerini sosyal medya üzerinden bildiren CENTCOM, iki gün önce YPG ve Esad güçlerinin kontrolünde olan Kamışlı’da MİT tarafından SİHA'larla gerçekleştirilen saldırıda öldürülen aralarında Salwa Yusuf'un da bulunduğu üç terörist için başsağlığı mesajı yayınladı.

Öldürülen teröristin DEAŞ'a karşı savaşan kritik bir lider olduğunu ileri süren CENTCOM, sosyal medya mesajında, “Üç YPG savaşçısının ailelerine, Kuzey Suriye halkına ve YPG’li ortaklarımıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Salwa Yusuk (AKA Ciyan Afrin) a Deputy Commander of the Syrian Democratic Forces (SDF) - along with 2 fellow female fighters - was killed in an attack near Qamishli, Syria, on July 22, 2022.



[1 of 2] pic.twitter.com/En887gyU1f