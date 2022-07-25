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ABD'den MİT'in etkisiz hale getirdiği terörist için başsağlığı

ABD'den MİT'in etkisiz hale getirdiği terörist için başsağlığı

ABD Merkez Komutanlığı, MİT'in SİHA'lı operasyonunda öldürülen eli kanlı bölücü terör örgütü YPG mensubu, terörist Salwa Yusuf dahil üç terörist için YPG'ye başsağlığı diledi.

Teröristlerin ölümlerini sosyal medya üzerinden bildiren CENTCOM, iki gün önce YPG ve Esad güçlerinin kontrolünde olan Kamışlı’da MİT tarafından SİHA'larla gerçekleştirilen saldırıda öldürülen aralarında Salwa Yusuf'un da bulunduğu üç terörist için başsağlığı mesajı yayınladı.

Öldürülen teröristin DEAŞ'a karşı savaşan kritik bir lider olduğunu ileri süren CENTCOM, sosyal medya mesajında, “Üç YPG savaşçısının ailelerine, Kuzey Suriye halkına ve YPG’li ortaklarımıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler ypg abd amerika terör terörist başsağlığı baş sağlığı mesajı skandal
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