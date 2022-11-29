  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD'den Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin açıklama

ABD'den Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin açıklama

ABD'den Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin açıklama
Güncelleme:

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) Türkiye’nin PKK/YPG terör örgütüne yönelik Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı devam eden operasyonları dolayısıyla ABD askerlerinin örgütle bölgedeki devriyelerini azalttığını açıkladı.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anladıklarını ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlarından kaygı duyduklarını söyledi.

DEAŞ ile mücadele operasyonlarının devam edip etmediğine yönelik soru üzerine Ryder, "DEAŞ ile mücadele devam ediyor. Sahada devriyelerimizin sayısını azalttık." ifadelerini kullandı.

ABD ASKERİ BÖLGEDEN ÇEKİLMEDİ

Ryder, terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye'nin operasyonları üzerine devriyelerini azalttığını, ABD'nin de buna paralel olarak devriye sayılarını düşürdüğünü belirtti. Ayrıca Ryder, Suriye'deki ABD askerlerinin bölgeden çekilmediğini kaydetti.

Türkiye'nin Suriye'de olası kara harekatından endişelendiklerini belirten Ryder, Türkiye ile yakın temas halinde olduklarını söyledi. Ryder, "Bakan Austin yakında mevkidaşı (Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar) ile konuşacak." dedi.

Etiketler abd pençe kılıç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Adada seks itirafı ile gündem olmuştu: Ekin Su Cülcüloğlu sevgilisi ile tartıştı
Melisa Döngel'in yıllar önceki hali ortaya çıktı
Hanımın Çiftliği’nin Gülizar’ı son haliyle şaşırttı
EYT ve sözleşmeliye kadro için tarih açıklandı
Gecekondudaki katliamda sır perdesi aralandı
Tacizci sanıp bıçaklayarak öldürmüşlerdi: Kahreden olayda yeni gelişme
İslam Memiş'ten Darphane Altın Sertifikaları için dikkat çeken uyarı
Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek aşk mı yaşıyor?
Çipli kimlikte yeni gelişme: Ücretsiz yükleniyor
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya spor pozuyla beğeni topladı