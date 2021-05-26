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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan ayrılık açıklaması

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan ayrılık açıklaması

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos CEO'luk görevinden 5 Temmuz'da ayrılacağını açıkladı.

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, üst yöneticilik (CEO) görevini 5 Temmuz'da Andy Jassy'e bırakacağını duyurdu.

Bezos, Amazon'un hissedarlar toplantısında, Amazon'un 5 Temmuz 1994'te kurulduğunu hatırlatarak kendisi için önemli olan bu tarihi, özellikle seçtiklerini bildirdi.

ABD'li e-ticaret devi Amazon, 2 Şubat'ta, Bezos'un görevinden bu yılın üçüncü çeyreğinde ayrılacağını duyurmuştu.

Şirketin açıklamasında, Bezos'un Amazon'un yönetim kurulu başkanı olarak kalmaya devam edeceği, şirketin üst yöneticiliğine Andy Jassy'nin geleceği aktarılmıştı.

Etiketler amazon Jeff Bezos açıklama
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