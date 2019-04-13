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  3. 13 Nisan 2019 12:17

Anonymous tehdit etti: ''Assange'ı serbest bırakın yoksa...''

Hacker grubu Anonymous, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın serbest bırakılmadığı takdirde sorumluların bedel ödeyeceğini belirtti.

Anonymous tehdit etti: ''Assange'ı serbest bırakın yoksa...''
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Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın dün Ekvador'un Londra büyükelçiliğinde gözaltına alınmasına hacker grubu Anonymous'tan tepki geldi. Anonymous, Facebook'ta yayımladığı uzun bir videoda İngiltere ve ABD hükümetlerini hedef aldı.

“ASSANGE'I SERBEST BIRAKIN YOKSA BEDELİNİ ÖDERSİNİZ”

Sol yer alan habere göre; videoda, Anonymous adına konuşan kişi şunları kaydetti:

"Birçoğunuzun bildiği gibi İngiltere yönetimi, ABD hükümeti adına Wikileaks'in ortağı Julia Assange'ı tutukladı. Bu, uzun süredir beklenilen bir durumdu. Mevcut tutuklama ve ifşa gruplarına yapılan büyük operasyonlar gösteriyor ki bu hükümetler gizliliklerini korumak için her yolu deneyeceklerdir. İngiltere, ABD ve Ekvador yönetiminin yetkin kadroları, gazeteciliğe vurulan bu darbeye gözlerini kapadılar. Bu hamleleriyle özgür dünyayı geniş çaplı bir devrime daha da yakınlaştırıyorlar. CIA ve ABD Başkanı'ndan Assange'ı tutuklayan emniyet kadrolarına kadar hepsi kendilerini halk düşmanı ilan etti; Anonymous ise buna göre hareket edecek. Assange'ı serbest bırakın yoksa bedelini ödersiniz."

Anonymous , Assange
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