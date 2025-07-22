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Suriye lideri Şara'yı ölümden Türkler kurtardı

Suriye lideri Şara'yı ölümden Türkler kurtardı
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İsrail basını, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın göreve geldiğinden bu yana en az 3 kez suikast girişimine uğradığını ve Türk güvenlik güçleri sayesinde kurtulduğunu iddia etti.

İsrail basını, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın göreve gelmesinden bu yana en az üç suikast girişiminden Türk güvenlik güçleri sayesinde kurtulduğunu iddia etti. İsrail basınında yer alan haberlerde, Şara'ya yönelik ilk suikast girişiminin geçtiğimiz mart ayında Devlet Başkanlığı Sarayı'ndan çıkışı sırasında olduğu ve Türk güvenlik güçlerinin şüpheli kişiyi tespit etmesi ile engellendiği belirtildi. Şüphelinin yakalandığı ve sorguya çekildiği aktarılan haberlerde, söz konusu suikast girişiminin Şara'nın isteği üzerine kamuoyundan gizli tutulduğu öne sürüldü.

Şara'ya yönelik ikinci suikast girişiminin Ürdün sınırı yakınlarındaki Dera kentine düzenlediği ziyaret sırasında olduğu aktarılan haberlerde, Şara'nın konvoyunda görevli Suriyeli ve Türk güvenlik güçlerinin iki şüpheliyi fark ederek konvoyun rotasını değiştirdiği ve Şara'nın da bu suikast girişiminden kurtulduğu ifade edildi.

Şara'ya yönelik üçüncü suikast girişiminin ise neredeyse başarılı olduğu iddia edilen haberlerde, suikast girişiminin Şara'nın Devlet Başkanlığı Sarayı'na gittiği sırada olduğu belirtilerek, son girişim hakkında detay verilmedi.

Söz konusu suikast girişimlerini üstlenen olmadığı belirtilen haberlerde, suikast girişimlerinin terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlendiğinin düşünüldüğü aktarıldı.

Suriye Devlet Başkanlığı ise, söz konusu suikast girişimlerine dair haberler hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

İHA

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Etiketler Suriye Ahmed Şara suikast
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