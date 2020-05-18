  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 18 Mayıs 2020 09:04

Almanya'dan güzel haber: Son 24 saat içerisinde ölüm yok!

Korona virüsü salgınına zamanında müdahale ederek ölüm oranını azaltmayı başaran ve bu sebeple takdir toplayan Almanya'da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan açıklamada son 24 saatte sadece 342 insanda Covid-19 tespit edildiği açıklanırken son 24 saat içinde korona virüsünden ölenin olmadığı açıklandı.

Almanya'dan güzel haber: Son 24 saat içerisinde ölüm yok!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Almanya’nın önde gelen bilim ve araştırma kuruluşlarından Robert Koch Enstitüsü, son 24 saat içerisinde elde edilen güncel bulguları kamuoyu ile paylaştı.

Robert Koch Enstitüsü’nün yaptığı açıklamada son 24 saat içerisinde ülke genelinde 342 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Böylelikle ülke genelindeki toplam vaka sayısı 697’ye çıktı.

Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde ülkede ölüm yaşanmadığı belirtildi. Ülkede korona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının 7914’te kaldığı açıklandı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
almanya , virüs , salgın , pandemi , ölümcül virüs , korona , koronavirüs , corona , coronavirüs , covid , kovid , kovid-19 , covid-19
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM