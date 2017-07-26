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  4. 26 Temmuz 2017 21:28

Avrupa'da dengeler değişecek ! Flaş adım

Romanya, ABD'den 4 milyar dolarlık patriot füze sistemi alacak.

Avrupa'da dengeler değişecek ! Flaş adım
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Romanya, ABD'den yaklaşık 4 milyar dolarlık patriot füze  sistemi alacak.

Romanya Savunma Bakanı Adrian Tutuianu, ABD'den 3,9 milyar dolarlık  Patriot füze sistemi satın alma niyetinde olduklarını açıkladı.

Ancak ilk olarak parlamentonun buna izin verecek yasayı çıkartması  gerektiği ifade eden Tutuianu, ödeme yapmaya da kasımda başlayabileceklerini  söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada,  bu konudaki satışın bakanlıkça onaylandığı belirterek, füze sisteminin  Romanya'nın savunmasını güçlendireceği, bölgesel tehditleri önleyeceği, ülke  ordusunun savunma yeteneklerini artıracağı ve NATOmüttefikine kalkan vazifesi  göreceği kaydedildi.

AA

romanya , patriot füze sistemi , abd
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