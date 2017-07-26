Avrupa'da dengeler değişecek ! Flaş adım

Romanya, ABD'den yaklaşık 4 milyar dolarlık patriot füze sistemi alacak.

Romanya Savunma Bakanı Adrian Tutuianu, ABD'den 3,9 milyar dolarlık Patriot füze sistemi satın alma niyetinde olduklarını açıkladı.

Ancak ilk olarak parlamentonun buna izin verecek yasayı çıkartması gerektiği ifade eden Tutuianu, ödeme yapmaya da kasımda başlayabileceklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, bu konudaki satışın bakanlıkça onaylandığı belirterek, füze sisteminin Romanya'nın savunmasını güçlendireceği, bölgesel tehditleri önleyeceği, ülke ordusunun savunma yeteneklerini artıracağı ve NATOmüttefikine kalkan vazifesi göreceği kaydedildi.