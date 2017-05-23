Avusturya'da küstah Türkiye açıklaması

Türkiye'nin NATO'da, Avusturya'nın ortak eğitim programlarına katılımını veto etmesinin ardından Avusturya Savunma Bakanı Hans Peter açıklama yaptı.

BBC'ye konuşan Hans Peter, "Türkiye'nin NATO'daki yol haritasını şiddetle kınıyorum. Bu Avusturya'ya karşı sorumsuzca bir davranış ve bizim Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olmaktan çok uzak olduğu yönündeki görüşümüzü güçlendiriyor.

Bu tutum Avrupa'nın güvenlik çıkarlarını tehlikeye atıyor. Türkiye'nin işbirliğini bloke etmesinin Batı Balkanlardaki barış misyonlarına uzun vadeli etkileri olacaktır" ifadelerini kullandı.