İngiltere'deki saldırıyı DEAŞ üstlendi

Reuters’ın haberine göre ABD’li ünlü popçu Ariana Grande’nin konser verdiği Manchester Arena’da, aralarında çocukların da olduğu 22 kişinin ölümüyle sonuçlanan korkunç saldırıyı IŞİD, Telegram üzerinden yayınladıkları mesajla üstlendi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, saldırganın kimliğinin tespit edildiğini ancak soruşturma devam ettiği için şu aşamada bunun açıklanmayacağını açıklamıştı. Öte yandan İngiliz polisi olayla bağlantısı bulunduğuna inanılan 23 yaşındaki bir kişiyi gözaltına aldı.

İngiltere'de konserde patlama!.. Çok sayıda ölü ve yaralı var!