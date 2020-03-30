Johnson'ın danışmanı da karantinada

Daily Mail gazetesi, Cummings’in korona virüsü semptomları göstermesi nedeniyle kendini tecrit ettiğini duyurdu.

Johnson ise enfekte olduğunu duyurması sonrası İngiltere halkına Twitter’dan bir video ile seslendi. ‘Korona virüsünün yayılmasının engellemenin önemli olduğunu’ söyleyen Johnson, “Hükümetin evde kalma çağrılarına uyan kişilere teşekkür ederim” dedi.

Johnson, salgın süresince evde kalmanın Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) üzerindeki baskıyı azaltacağını söyleyip, evden çalışanların yanı sıra eczacılara ve NHS çalışanlarına teşekkür etti. Johnson, 20 bin eski NHS çalışanının salgınla mücadele kapsamında göreve geri döndüğünü de ekledi.

Korona virüsü salgını başladığında ‘sürü bağışıklığı’ ve ‘kontrollü salgın’ stratejilerini savunan Johnson, 27 Mart’ta Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. (DIŞ HABERLER)