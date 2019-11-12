Katalanlara İspanyol ve Fransız polislinden operasyon

Sınırdaki AP-7 otoyolunu trafiğe tamamen kapatan ve sabaha kadar kamp kuran 2 bin göstericinin eylemi, bugün öğleden sonra bitti. 19 gözaltı var, birçok kişi yaralandı.



Ayrılıkçı radikal Katalan grupların, İspanya ve Fransa sınırındaki AP-7 otoyolunu kapatma eylemi iki ülke polisinin müdahalesiyle sona erdi.

"Demokratik Tsunami" adlı ayrılıkçı radikal grubun sosyal paylaşım sitelerinden yaptığı çağrıyla pazartesi günü başlayan ve 3 gün süreceği belirtilen yol kapatma eylemi, polisin müdahalesiyle 27 saat sonra bitti.

Göstericilerden 18'inin Fransız, birinin de Katalonya yerel polisince gözaltına alındığı bildirildi. Fransız polisinin biber gazı kullandığı eylemcilerden bazılarının cop darbeleriyle yaralandığı belirtildi.



Öte yandan otoyolu boşaltan göstericilerin, sınırın İspanya tarafındaki La Jonquera adlı yerleşim yerindeki bazı ara yollarda trafiği kapatmaya yönelik eylemlerde bulunduğu kaydedildi.

İspanya'da Yüksek Mahkemenin, 1 Ekim 2017'deki yasa dışı bağımsızlık referandumuyla bağlantılı olarak tutuklu yargılanan 9 Katalan siyasetçi hakkında mahkumiyet kararı verdiği 14 Ekim'den bu yana Katalonya'da kitlesel eylemler yapılıyor.