Avrupa'dan Kapalı Maraş tepkisi

Birleşmiş Milletler, karardan endişe duyulduğunu belirtti. BM, "Ada'da gerginliği artıracak, diyalog ve müzakerelerin başarılı olmasına gölge düşürecek, tek taraflı eylemlerden kaçınılması'' çağrısı yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise, kararın Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma çabalarını daha karmaşık hale getirebileceğini söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yunanistan, Türkiye'nin Maraş sahiline giriş iznini genişletmesine ilişkin kararını kınıyor" ifadelerini kullandı.