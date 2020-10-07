  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 07 Ekim 2020 10:57

Avrupa'dan Kapalı Maraş tepkisi

KKTC'de Kapalı Maraş sahilinin 46 yıl sonra yeniden açılmasına Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Yunanistan'dan tepki geldi.

Avrupa'dan Kapalı Maraş tepkisi
A+ A-

Birleşmiş Milletler, karardan endişe duyulduğunu belirtti. BM, "Ada'da gerginliği artıracak, diyalog ve müzakerelerin başarılı olmasına gölge düşürecek, tek taraflı eylemlerden kaçınılması'' çağrısı yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise, kararın Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma çabalarını daha karmaşık hale getirebileceğini söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yunanistan, Türkiye'nin Maraş sahiline giriş iznini genişletmesine ilişkin kararını kınıyor" ifadelerini kullandı.

kapalı maraş
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM