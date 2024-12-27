Azerbaycan Havayolları, Rusya'ya uçuşları durdurdu

Azerbaycan Havayolları (AZAL) Kazakistan'da uçağının düşmesinin ardından 7 Rus şehrine uçuşlarını askıya aldığını bildirdi.

AZAL, Rusya'nın Mineralnıye Vodı, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozni ve Mahaçkale kentlerine uçuşlarını durdurduğunu açıkladı. Açıklamada, kazayla ilgili ön soruşturmanın sonuçları ve uçuş güvenliğini dikkate alarak böyle bir karar verdikleri ifade edildi. Moskova, St. Petersburg, Yekaterinburg, Astrahan, Kazan ve Novosibirsk istikametindeki uçuşlar ise uçuş güvenliği kuralları göz önünde bulundurularak sürdürülecek.

RUSYA'NIN MİNERALNIYE VODI KENTİNE GİDEN UÇAK, HAVA SAHASI KAPALI OLDUĞUNDAN DÖNDÜ

AZAL'dan yapılan açıklamaya göre, 'J2-8717' sefer sayılı uçak, Mineralnıye Vodı'ya gitmek için bugün havalandı.Ancak kaptan pilot, Mahaçkale'de hava sahasının kapalı olduğu bilgisini aldıktan sonra döndü. Uçak, yerel saatle 10.13'te Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na başarılı iniş gerçekleştirdi.

DHA