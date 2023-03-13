Biden'dan banka iflasları için flaş açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede son 15 yılın en büyük banka iflasına ilişkin ''Bankacılık sistemi güvende'' mesajını verdi.

Dünyada küresel ekonomik kriz endişesi yaşanıyor. Amerika'nın 16'ncı büyük bankası olan Silikon Vadisi'ne kayyum atandı. Onu bir başka banka takip etti. İki bankanın iflası sonrası 2008 krizinin tekrarlanıp tekrarlanmayacağı merak edilirken ABD Başkanı Joe Biden'dan bankacılık sisteminin güvende olduğuna dair bir açıklama geldi.

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ''

ABD Başkanı, insanların bankalara akın etmesine gerek olmadığını vurgulayarak Kongre'den ve regülatörlerden, banka kurallarını güçlendirmelerini isteyeceğini söyledi, "Ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Joe Biden, vergi mükelleflerinin kaybının olmayacağını, sigorta fonu ücretlerinden para geleceğini de sözlerine ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin 16'ıncı büyük bankası olan Silikon Vadisi Bankası'na kayyum atanmış; ardından da özellikle kripto işlemlere aracılık eden Signature Bank da iflas etmişti.