Bir ölü balina daha sahile vurdu

ABD’nin New York ve New Jersey eyaletlerindeki sahillere aralık başından bu yana vuran ölü balinaların sayısı 12’ye çıktı.

Son olarak 5-6 metre uzunluğundaki bir balina daha New York'taki Far Rockaway sahilinde ölü bulundu.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) yetkilileri, 1 Aralık’tan bu yana New York ve New Jersey kıyılarına vuran ölü balinaların sayısının 12’yi bulduğunu belirtti

NOAA’dan Allison Ferreira, yazılı açıklamasında, son balinanın bir deniz taşıtının çarpması sonucu ölmüş olabileceğini kaydederek, incelemede kırıkların ve yara izlerinin tespit edildiğini bildirdi.

1 Aralık’tan beri doğu kıyılarında karaya vuran balinaların sayısının 23’e ulaştığı bilgisi paylaşılan açıklamada, bundan önce 14 Şubat’ta bir balinanın da New Jersey sahilinde ölü bulunduğu kaydedildi.



.