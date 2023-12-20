BMGK'daki Gazze oylaması 3. kez ertelendi. Oylamanın perşembe günü tekrar yapılması bekleniyor.

BMGK'daki Gazze oylaması 3. kez ertelendi. Oylamanın yarın (21 Aralık Perşembe) tekrar yapılması bekleniyor.

BMGK'da (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi) Gazze'de insani yardımların engelsiz erişimi için çatışmalara ara verilmesi talep edilen karar tasarısının oylanması, anlaşma sağlanamadığı için üçüncü kez ertelendi. Dördüncü kez gündeme getirilmesi planlanan karar tasarısına ilişkin oylamanın gelecek perşembe günü yapılması bekleniyor.

BLINKEN: ÇATIŞMA DAHA DÜŞÜK YOĞUNLUKLU BİR SEVİYEYE EVRİLECEK

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki çatışmaların giderek daha düşük yoğunluklu bir seviyeye evrileceğini ve evrilmesi gerektiğini belirtti. Blinken, İsrail güçlerinin Gazze'deki sivil kayıplarını minimize etme noktasında daha hassas olması gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 2023 yılında Amerikan dış politikasının ana başlıklarını ele aldığı basın toplantısında, ağırlıklı olarak Gazze krizini ve Ukrayna'daki savaşın gidişatını değerlendirdi.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları dolayısıyla İsrail'e verdikleri güçlü desteğin aynı şekilde süreceğini dile getiren Blinken, İsrail'e askeri ve siyasi desteklerinin Amerikan dış politikasının ana ayaklarından biri olduğunu vurguladı.

Blinken, Gazze'de İsrail saldırıları dolayısıyla hayatını kaybeden Filistinli sivillerin sayısının giderek artmasına ilişkin olarak, "İsrail'in (Hamas) tehdidini bertaraf etmekle Gazze'deki sivil kayıplarını azaltma arasında seçim yapmak zorunda olmadığına inanmaya devam ediyoruz. Her ikisini de yapmak stratejik olarak bir gerekliliktir." dedi.

Gazze'ye daha fazla insani yardım gönderilmesi konusunda İsrail tarafıyla sürekli görüştüklerini belirten Blinken, Filistinli sivillere daha fazla yardım ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki krizin gidişatını değerlendiren Blinken, "Açıktır ki (Gazze'deki) çatışma daha düşük yoğunluklu bir seviyeye evrilecek ve evrilmesi gerekiyor. Biz de orada daha hedef gözetilen, daha az askeri gücün kullanıldığı ve Hamas'ın liderlerine odaklanmış operasyonlara geçildiğini görmek istiyoruz." diye konuştu.