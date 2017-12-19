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  3. 19 Aralık 2017 23:34

Bölgede toplu mezar bulundu !

Myanmar ordusu, Arakan'da toplu bir mezar keşfettiğini ve çalışma başlattığını açıkladı.

Bölgede toplu mezar bulundu !
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Myanmar ordusu, güvenlik güçlerinin Arakan'da bir toplu mezarkeşfettiğini ve inceleme çalışmalarını başlattığını söyledi

Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, resmi Facebook sayfasından yayınladığı bildiride başkent Sittwe'ye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Inn Din köyünde 10 cesedin yer aldığı toplu mezarbulduklarını açıkladı. Ordu tarafından, "İncelemeler sonucunda Inn Din köyünde henüz kimliklerini belirlemediğimiz toplu mezar tespit edildi. Gerçeğe ulaşmak için detaylı araştırmalar devam ediyor" denildi.

Birleşmiş Milletler, Inn Din köyünde Myanmar ordusunun Rohingya'ya karşı soykırım yaptığını ve şiddetten en çok etkilenen bölgelerden biri olduğunu açıklamıştı.

İHA

ordu , myanmar , toplu mezar
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