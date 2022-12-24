Böyle dost düşman başına! Borcunu ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Endonezya'da bir kadın, arkadaşına olan borcunu ödememek için kendini ölmüş gibi göstermeye çalıştı. Ancak planı beklediği gibi gitmeyen kadın, sosyal medyanın diline düştü.

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde yaşanan bir olay bugün ülkenin en çok konuşulan konuları arasına girmekle kalmayıp kendine dünya basınında da yer buldu.

Dolandırıcı olduğu iddia edilen ve adı sadece 'L' olarak açıklanan Endonezyalı bir kadının Maya Gunawan isimli arkadaşına açıklanmayan bir meblağ borcu vardı.

Borcun son ödeme tarihi 20 Kasım'dı. Bir çocuk annesi kadın belirlenen tarihe kadar parayı temin edemedi ve arkadaşından süreyi uzatmasını rica etti. Maya kadına 6 Aralık'a kadar yeniden süre tanıdı.

FACEBOOK'TAKİ PAYLAŞIMI GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Ancak 12 Aralık'ta sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta gördüğü bir paylaşım onu şoke etti.

'L'nin kızının yaptığı paylaşıma göre genç kadın Kuzey Sumatra'da evinin yakınındaki bir köprüde meydana gelen Trafik kazasında hayatını kaybetmişti ve Banda Aceh şehrinde toprağa verilecekti.

KEFEN İÇİNDE BİR FOTOĞRAF VE SEDYE GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞTI

Facebook paylaşımı kadının kefene benzer bir kıyafet içinde gösteren bir fotoğraf ve hastaneye götürülen bir sedyenin görüntüsünü de içeriyordu.



SEDYE FOTOĞRAFINI TV PROGRAMINDAN ALMIŞ

Maya Gunawan yaşadığı kısa bir şok sonrası kadının üzerindeki kıyafetin KEFEN değil beyaz bir elbise olduğunu, sedye görüntüsününse bir TV programından alındığını keşfetti.

Üstelik kadının yaptığı paylaşım sadece bir kaç kişi ile sınırlıydı, arkadaşları ve akrabaları hiçbir yorumda bulunmamıştı.

KIZI YALANI İTİRAF ETTİ

Maya'nın şeytanın aklına gelmeyecek yöntemi Facebook'tan paylaşması sonrası olay büyük yankı uyandırdı.

Daily Star'a konuşan kadın şimdiye kadar polise başvurmadığını ancak hala ödeme yapması için arkadaşına ulaşmaya çalıştığını belirtti.

'L'nin kızı ise annesinin yalanını kabul ederek Facebook hesabının hacklendiğini öne sürdü.