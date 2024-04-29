Piyasalarda kritik hafta: Dolar zirvede, altın güç kaybediyor

Bu hafta piyasalarda gözler enflasyon rakamları ve Standard & Poor's'un cuma akşamı açıklanması beklenen Türkiye raporuna çevrildi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Nisan ayı enflasyon oranı için geri sayım devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon rakamları ile 4 aylık enflasyon farkı ile bu ayki kira artış oranı belli olacak.



Nisan ayı enflasyon rakamları 3 Mayıs 2024 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

Bu hafta enflasyon verilerinin yanı sıra uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P), cuma akşamı açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporu yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in de 8 Mart'ta Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükselttiğini ve not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardığını anımsattı.

Ayrıca Fitch Ratings dün politika tutarlılığındaki iyileşmenin sürdürülmesinin, Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu olabileceğini bildirdi.

Analistler, bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve sonrasında banka Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Enflasyonla mücadelenin beklenenden daha uzun sürebileceğine ilişkin sinyaller veren makroekonomik veriler ve Fed yetkililerinin şahin tonlu yönlendirmeleri, bankanın faiz indirimlerine daha geç başlayabileceğine yönelik endişeleri artırıyor.

Fed'in hafta içi gerçekleştireceği toplantıda faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, karar sonrası Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalarda bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 12, temmuzda yüzde 30 ve eylülde yüzde 58'e geriledi.

Öte yandan, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağında olacağını belirten analistler, özellikle tarım dışı istihdam verisinden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 32,46 TL'den, Euro 34,84 TL'den, Sterlin 40,69 TL'den, Japon Yeni ise 20,71 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü kapanışta Dolar 32,43 TL'den, Euro 34,74 TL'den, Sterlin 40,56 TL'den, Japon Yeni ise 20,60 TL'den işlem görmüştü.





Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 330 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 430 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 72 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 751 TL'den, Gümüş ise 28,39 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günü kapanışta Ons altın 2 bin 338 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 438 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 72 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 838 TL'den, Gümüş ise 28,42 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 62 bin 140 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 180 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 87,37 Dolar'dan işlem görüyor.