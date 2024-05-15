AK Parti'den CHP'ye geçen belediyeden emeklilere 5 bin TL ek ödeme

31 Mart seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen İstanbul'un Üsküdar Belediyesi, emekliye 5 bin TL'lik pazar desteği ödemelerinin ayrıntılarını açıkladı.

Üsküdar Belediyesi, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın vaatlerinden biri olan “emeklilere pazar desteği” adımını atarak, emeklilerin maddi sıkıntılarına çözüm oluşturuyor.

Üsküdar Belediyesi, emeklilerin maaş artışlarına rağmen geçim sıkıntısı yaşadığını göz önünde bulundurarak, emeklilere 5 bin liralık piyasa desteği sağlayacak. Bu destek, emeklilerin alışveriş yapmasını ve temel gıda ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olacak. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın bu konudaki kararlılığı, belediyenin başlattığı girişimlerle somut bir şekilde hayata geçiriliyor.

Üsküdar Belediyesi Meclisi'nin onayıyla hayata geçirilecek olan emeklilere yönelik desteğin, yaşam standartlarının yükseltilmesi ve maddi destek sağlanması açısından önemli bir adım olduğu belirtildi.

Üsküdar Belediyesi'nde başlatılan emeklilere yönelik piyasa parası projesinin, diğer CHP'li büyükşehir belediyelerinde de örnek olması amacıyla hayata geçirileceği belirtildi. Bu proje, İstanbul, Ankara ve diğer CHP'li belediyelerde de kademeli olarak uygulanabilir.

Emeklilere yönelik yeni destek tedbirleri üzerinde çalışıldığı ve Mayıs ayında yürürlüğe girmesi planlanan bir politikanın emeklilerin maddi sıkıntılarını hafifletmeyi amaçladığı bildirildi. Bu destek paketinin detayları aşağıdaki gibidir;

Emeklilere yönelik destek paketi, özellikle düşük gelirli emeklileri hedef alıyor. Tüm emeklileri kapsayan tedbirleri içeriyor. Destek, bölgenize göre uyarlanacak. Büyük şehirlerde yaşayanlar kira desteği alırken, diğer bölgelerdeki emeklilere doğal gaz, kömür, elektrik ve su gibi yardımlar sağlanacak. Bu destek paketi, temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik tedbirleri içeriyor ve özellikle en düşük gelirli emeklilere destek veriyor. Yardım miktarı, hane gelirine göre değişiyor.

Düşük gelirli emeklilerin doğalgaz ve elektrik faturalarının azaltılması gibi enerji sektöründe yapılan yardımların yanı sıra kira desteği de sağlanıyor. Özellikle büyük şehirlerdeki emekliler için kiralık konutlarda yaşayanlara özel destek planlanıyor.

Yerel yönetimlerle iş birliği yapılarak, yeni destekler sağlanacak. Bunun yanı sıra, su faturalarında indirim ve ulaşım yardımı gibi avantajlar da sunulacak. Ayrıca, iletişim hizmetlerinde özel indirim oranları da uygulanacak, böylece ekonomik kullanım sağlanacak.

Emeklilere yönelik yeni destekler arasında yerel yönetimlerle iş birliği, su faturalarında indirim, ulaşım yardımı, iletişim hizmetlerinde özel indirimler ve ülkelerarası seyahatlerde özel indirimler gibi avantajlar bulunuyor. Ayrıca, emeklilerin kültürel ve sanatsal etkinliklerden daha fazla yararlanabilmesi için indirimler ve promosyonlar da sunulacak.

Tatile çıkamayan emekliler için kamuya ait sosyal tesislerin açılması ve turizm işletmeleriyle indirim iş birlikleri yapıldı. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon zammı gelirken, memur emeklileri de zam alacak. Bu adımlarla sosyal yardım yükü azaltılmaya ve tüm emeklilere destek sağlanmaya çalışılıyor.