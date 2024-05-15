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Taksiciye satırlı saldırı kamerada: Başparmağı koptu

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Ankara'da trafikte tartıştığı sürücünün satırlı saldırısına uğrayan taksi şoförünün başparmağı koptu. Dehşet anları ise araç içi kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Sancak Mahallesi'nde gece bir ticari taksi müşterisini beklemek için yol kenarına yaklaştığı sırada bir otomobil taksinin aynasına çarptı. Ticari taksi şoförü, tepki göstermek maksadıyla kornaya bastı. Bunun üzerine otomobil sürücüsü aracından inerek, elindeki satırla taksi şoförüne saldırdı. Saldırgan satır darbeleri ile taksicinin başparmağını kopartırken, farklı yerlerinden de yaraladı. Yaralanan taksi sürücüsü, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ticari taksinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, taksi şoförünün gözü dönmüş saldırganı defalarca kez uyardığı ve kaçmaya çalıştığı görüldü.

Ankara'da trafikte tartıştığı sürücünün satırlı saldırısına uğrayan taksi şoförünün başparmağı koptu. Dehşet anları ise araç içi kamerasına yansıdı.

İHA

Etiketler ankara taksi satırlı saldırı
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