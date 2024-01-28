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Çatı katında buldu; 750 bin TL'ye sattı

Çatı katında buldu; 750 bin TL'ye sattı
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İngiltere'de çatı katında bulunan ve açık artırmayla satışa çıkarılan Star Wars oyuncak figürü, 19 bin 500 sterline (750 bin TL) satıldı.

Dünyaca bilinen Star Wars filmlerinde yer alan "Jawa" karakteri oyuncak figür, 1974-1979 yılları arasında Marvel İngiltere için çalışan kişi tarafından çatı katında bulundu. 

Star Wars figürlerinin "en çok arananları" arasında kabul edilen oyuncak figür, İngiltere'nin Hertfordshire kentinde açık arttırma ile satışa çıktı ve tahmin edilenin üstünde bir fiyata satıldı. 

Figür, İngiliz koleksiyoncu Jonathan Torode tarafından 19 bin 500 sterline (yaklaşık 750 bin TL) satıldı.

Torode, satın aldığı oyuncak hakkında "Star Wars oyuncak tarihinin nadir bir parçasını daha ele geçirmiş olmaktan onur duyuyorum. Jawa figürü Star Wars koleksiyoncuları için hâlâ en üst seviyede" ifadesinde bulundu.

Etiketler star wars oyuncak figür
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