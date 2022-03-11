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DEAŞ terör örgütü yeni liderini açıkladı

DEAŞ terör örgütü yeni liderini açıkladı

Eli kanlı terör örgütü DEAŞ, Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürülmesiyle boşalan örgüt liderliğine Ebu Hasan el Haşimi el Kureşi'nin seçildiğini açıkladı.

DEAŞ, elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü kabul ederek, yeni liderini seçtiğini duyurdu.

Telegram'da DEAŞ'e yakın kanallardan yayımlanan ses kaydında, örgütün elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğü belirtildi.

Ses kaydında, Kureyşi'nin yerine Ebu Hasan el Haşimi el Kureşi'nin seçildiği duyuruldu.

ABD Özel Kuvvetleri'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği operasyonunda öldürülen Ebubekir el-Bağdadi'nin yerine seçildiği duyurulan DEAŞ elebaşı Kureyşi'nin, 3 Şubat'ta ABD güçlerince İdlib ilinde düzenlenen operasyonda öldüğü açıklanmıştı. (AA)

 

Etiketler deaş ışid terörist elebaşı örgüt lideri
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