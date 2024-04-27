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  3. Ünlü hakem hırsızlıktan tutuklandı; hırsızlık anı kamerada

Ünlü hakem hırsızlıktan tutuklandı; hırsızlık anı kamerada

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Turkish Airlines EuroLeague'in tecrübeli hakemlerinden olan Matej Boltauzer, hırsızlık yaparken yakalandı.

Sloven hakem, Belgrad'daki Nikola Tealsa havaalanından parfüm çalarken yakalandı.

221 euro değerinde olan Tom Ford parfümünü çalan Boltauzer, bu olaya EuroLeague'nin 12. haftasında oynanan Partizan-Monaco maçından sonra karıştı.

Yetkililer tarafından tutuklanan Boltauzer, 30.000 dinarlık ceza ödedi ve serbest bırakıldı.

Sırp medyası hakeme ulaştı ve Boltauzer, ''Bu konuda bir bilgim yok. Üzgünüm, konuşamam.'' ifadelerini kullandı.

 2003 yılından itibaren Euroleague sahalarında düdük çalan 49 yaşındaki Boltauzer, bu alandaki en deneyimli isimlerden biri olarak tanınıyor.

Turkish Airlines EuroLeague'in tecrübeli hakemlerinden olan Matej Boltauzer, hırsızlık yaparken yakalandı.

Boltauzer, son olarak tartışmalara sahne olan Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanan karşılaşmayı yönetmişti.

Turkish Airlines EuroLeague'in tecrübeli hakemlerinden olan Matej Boltauzer, hırsızlık yaparken yakalandı.

Hakemle ilgili sosyal medya yorumları dikkat çekerken, en dikkat çekeni eski Baskonia oyuncusu Matt Janning'ten geldi.

X'te paylaşım yapan Janning, "Bu adam yıllardır çalıyor! Euroleague'in birçok harika hakemi var ama bu adam en kötüsüydü ve nedenini görmek hiç de zor değil." ifadelerini kullandı.

 

 

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