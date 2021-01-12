Dehşete düşüren olay! Yeni doğurduğu bebeği bıçaklayıp çöp kutusuna attı

Ukrayna'da 30 yaşındaki Anastasia Skorychenko isimli kadın, diğer çocukları içerde uyuduğu sırada evinin balkonunda doğum yaptı. Doğurduğu bebeğin kordonunu kestiği makasla bebeğini bıçaklayan kadın, daha sonra cesedini çöp kutusuna attı.

Uzun süre gizli tuttuğu hamileliğini herkesten gizlemeyi başaran kadının vahşi cinayeti çöp kutusundaki bebek cesedinin bir kişi tarafından fark edilmesiyle ortaya çıktı. Polis yaptığı kısa süreli soruşturmanın ardından bebeğin 30 yaşındaki kadına ait olduğunu ortaya çıkardı.



Yedi ve dört yaşındaki iki kızı uyuduğu sırada doğum yaptığını kabul eden Anastasia, göbek kordonunu kestikten sonra bebeğini defalarca bıçakladı. Ardından plastik bir torbaya koydu ve çöp konteynerine attı.

Ertesi sabah bulunan bebek cesedini araştıran polis, kısa sürede Anastasia'yı yakaladı. 22 bıçak darbesiyle öldürülen bebeğin, sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiği belirtilirken, cani annenin aldığı ceza herkesi şoke etti.

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Anastasia herhangi bir akıl hastalığından muzdarip olmamasına karşın 2 yıl hapis ile cezalandırıldı. Yargıçlar, genç kadının suçunu kabul etmesinin ve psikolojik olarak kötü durumda olmasından dolayı bu cezayı verdiklerini açıkladı.