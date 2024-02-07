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Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki terör saldırılarına kınama
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Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da yaşanan terör saldırılarını kınayarak yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı iki ilçede bugün meydana gelen terör saldırılarında 30'a yakın kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Kardeş Pakistan halkının acısını paylaşıyoruz. Pakistan'ın terörle mücadelesini desteklemeyi sürdüreceğiz."

28 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, yarın yapılacak seçimlerden önce milletvekili adaylarını hedef alan bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 28 kişi hayatını kaybetmiş, 47 kişi de yaralanmıştı.

Etiketler Dışişleri Bakanlığı terör saldırı
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