  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ege'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Ege'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Ege'de 5,1 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:

Ege Denizi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde saat 00.27'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İzmir'in Çeşme ilçesine 183,07 kilometre mesafedeki depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

text-ad
Etiketler ege ege denizi Yunanistan  deprem deprem oldu kızılhisar karistos atina
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Romantik aşık hamile eşine yaptığı sürpriz yüzünden işinden oldu! Romantik aşık hamile eşine yaptığı sürpriz yüzünden işinden oldu! Anıtkabir'i ziyaret eden Özgür Özel'in Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdıkları dikkat çekti Anıtkabir'i ziyaret eden Özgür Özel'in Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdıkları dikkat çekti Survivor Yunus Emre'den Manifest kızları hakkında skandal ifadeler Survivor Yunus Emre'den Manifest kızları hakkında skandal ifadeler Serdar Ortaç'ın Karabiberim klibiyle meşhur olmuştu... İlknur Soydaş'ın son hali gündem oldu Serdar Ortaç'ın Karabiberim klibiyle meşhur olmuştu... İlknur Soydaş'ın son hali gündem oldu Altındaki yükseliş devam edecek mi? İslam Memiş'ten kritik 10 gün uyarısı Altındaki yükseliş devam edecek mi? İslam Memiş'ten kritik 10 gün uyarısı Yurt dışına çıkış harcında akılalmaz zam: Artık 1.000 TL! Yurt dışına çıkış harcında akılalmaz zam: Artık 1.000 TL! FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı Altın uçuyor! Gram altın 5 bin TL'ye Çeyrek altın 8 bin TL'ye dayandı! Altın uçuyor! Gram altın 5 bin TL'ye Çeyrek altın 8 bin TL'ye dayandı! Gazze'ye hareket eden Küresel Sumud Filosu'na ait tekneye dron saldırısı Gazze'ye hareket eden Küresel Sumud Filosu'na ait tekneye dron saldırısı Liseli genç dehşet saçtı: Babasını öldürdü, annesini yaraladı! Liseli genç dehşet saçtı: Babasını öldürdü, annesini yaraladı!
Genç DJ'in kahreden ölümü... En mutlu gününden 2 gün sonra yaşamını yitirdi Genç DJ'in kahreden ölümü... En mutlu gününden 2 gün sonra yaşamını yitirdi Tam 240 kilo olarak acil servise girmişti... 90 kilo verip taburcu oldu! Tam 240 kilo olarak acil servise girmişti... 90 kilo verip taburcu oldu! Aleyna Tilki'den taciz itirafı: ''Çocuk yaşta korunamadım!'' Aleyna Tilki'den taciz itirafı: ''Çocuk yaşta korunamadım!'' İstanbul'un kalbinde turist taşıyan tur otobüsü alev alev yandı İstanbul'un kalbinde turist taşıyan tur otobüsü alev alev yandı Sağanak yağışlar yok olmaya başlayan göleti yeniden canlandırdı Sağanak yağışlar yok olmaya başlayan göleti yeniden canlandırdı CHP'li Mahmut Tanal, polis müdahalesinde yaralanarak hastaneye kaldırıldı CHP'li Mahmut Tanal, polis müdahalesinde yaralanarak hastaneye kaldırıldı Asgari ücretliler ve esnafla yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı Asgari ücretliler ve esnafla yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı Bir tarafta sağanak yağışlar, diğer taraft yaz havası... Bir tarafta sağanak yağışlar, diğer taraft yaz havası... Ekranların güzel ismi boşandığı gibi sessiz sedasız evlendi... Ekranların güzel ismi boşandığı gibi sessiz sedasız evlendi... Mal varlığı sorulan Gürsel Tekin'den çok konuşulacak sözler Mal varlığı sorulan Gürsel Tekin'den çok konuşulacak sözler