Esad’dan Suriye’den kaçanları da kapsayan genel af

Suriye lideri Esad, savaş nedeniyle ülkeyi terk edenlerin Suriye'ye geri dönmelerini de kapsayan genel af ilan etti.

Türkiye'deki varlıkları tartışılmaya devam eden Suriyelilerin "dört gözle beklediğini" düşündüğümüz haber Suriye'nin resmi haber ajansı SANA’dan geldi.

SANA'nın haberine göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 16 Kasım 2023'ten önce işlenen suçlar için genel af öngören bir kararname yayınladı.

Kararnamede bazı suçlar için cezanın tamamının affı, bazı suçlar için ise cezanın bir kısmı için af öngörülüyor.

Esad’ın imzaladığı kararname ile idam cezaları ömür boyu hapse çevrilecek. Kararname, savaş nedeniyle ülkeyi terk edenlerin Suriye’ye geri dönmelerini de kapsıyor.

Esad, daha önce de Suriye’den kaçanların geri dönmesi için genel af kararı almıştı.

Türkiye'de kaç Suriyeli var ?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada Türkiye'deki Suriyeli sayısının 4 milyon 643 bin 986 olduğunu söylemişti.

Bakan Yerlikaya konuyla ilgili diğer verileri ise şu şekilde açıkladı:

- Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı: 3 milyon 254 bin 904

- İkamet izni ile kalanlar: 1 milyon 129 bin 614

- Uluslararası koruma kapsamında kalanlar: 259 bin 468

Kaç Suriyeliye Türk vatandaşlığı verildi ?

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yine aynı açıklamasında Suriye’den Türkiye’ye geldikten sonra Suriye’den Türkiye’ye geldikten sonra Türk vatandaşı olan Suriyelilerin sayısının da 237 bin 995 olduğunu belirtmişti..