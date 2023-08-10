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Esad'tan Erdoğan için skandal ifadeler

Esad'tan Erdoğan için skandal ifadeler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "normalleşme" açıklamalarını değerlendiren Suriye lideri Esad "Erdoğan’la neden buluşayım ki? Bir şeyler içmek için mi?" dedi.

Yıllarca süren iç savaşın içinde olan Suriye’nin lideri Beşar Esad, çok nadiren röportaj verip kamuoyunun karşısına çıkan biri olarak bilinirken, önceki gün Sky News Arabia’ya konuştu.

Şam’da açıklamalarda bulunan Esad’ın röportajından kısa bir bölüm önceki gün yayınlanırken, Esad Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talepleri doğrultusunda ikili bir görüşme gerçekleştirmeyeceğini söylemiş ve Erdoğan’ın şartlarını beğenmediğini vurgulamıştı.

Nadiren röportaj veren Esad’ın açıklamaları uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Dün gece ise bu röportajın tamamı yayınlandı. Röportajda 57 yaşındaki Esad, çok sert ifadeler kullandı. Şam’ın Mayıs ayında Arap Birliği’ne tekrar girmesinden sonra katıldığı ilk televizyon röportajında Esad, Türk askerlerinin Suriye’nin kuzeybatısından çıkmadan bir görüşme gerçekleştirmeyeceğinin altını çizdi.

Son dönemde Ankara ile Şam arasında normalleşme adına bazı adımlar atılsa da Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeye sıcak bakmadığını belirtti.

Esad, “Bizim hedefimiz Türkiye’nin Suriye topraklarından çekilmesi, fakat buna karşılık olarak Erdoğan’ın amacı ise Türkiye’nin Suriye’deki varlığını meşru kılmaya çalışması. Dolayısıyla Erdoğan’ın şartları altında bir görüşme gerçekleşemez. Erdoğan’la neden buluşayım ki? Bir şeyler içmek için mi?” dedi.

 

Etiketler beşar esad Türkiye recep tayyip erdoğan suriye normalleşme açıklama
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